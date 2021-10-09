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الولايات المتحدة الأمريكية

بعد ثاني انقطاع للخدمة خلال أسبوع ... فيسبوك تصدر بيانا لمستخدميها

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
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بعد ثاني انقطاع للخدمة خلال أسبوع ... فيسبوك تصدر بيانا لمستخدميها
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اعتذرت شركة فيسبوك المالكة لموقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين عن اضطراب الخدمات لمدة ساعتين يوم الجمعة، وأرجعت السبب في ثاني انقطاع على مستوى العالم خلال أسبوع إلى عطل آخر خلال تغيير ضبط إعدادات.

وأكدت الشركة أن منصتها للتواصل الاجتماعي وتطبيقات إنستغرام وماسنجر وورك بليس تأثرت بأحدث انقطاع.

وقالت في بيان "نقدم خالص اعتذارنا لكل من لم يتسن له استخدام منتجاتنا في الساعتين الأخيرتين. أصلحنا المشكلة، وينبغي أن يكون كل شيء عاد إلى طبيعته الآن".

وفي أحدث انقطاع لم يتمكن المستخدمون من تحميل الصفحة الرئيسية على تطبيق إنستغرام، في حين فشل آخرون في إرسال رسائل عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر.

ومن جديد لجأ المستخدمون إلى موقع تويتر لنشر النكات والسخرية من ثاني انقطاع لخدمات فيسبوك خلال الأسبوع الماضي.

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وعزز انقطاع الخدمة لمرتين في غضون أيام الضغوط على فيسبوك بعدما تحولت موظفة سابقة في الشركة إلى واشية واتهمت الشركة يوم الأحد بتغليب تحقيق أرباح على مكافحة خطاب الكراهية وانتشار المعلومات الخاطئة.