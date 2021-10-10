الإصابة بالإنفلونزا مع كورونا هذا الشتاء يضاعف خطر الوفاة

قالت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة د. جيني هاريس إن الأشخاص الذين يصابون بالإنفلونرا وكوفيد في الآن نفسه هذا الشتاء، يرجح أن يموتوا أكثر من الذين يعانون من فيروس كورونا فقط.

وحذرت نائبة رئيس المسؤولين الطبيين السابقة في إنجلترا، أن المملكة المتحدة تواجه لأول مرة شتاء غير مطمئن، مع انتشار كل من الانفلونزا ومرض كوفيدـ19، وحثت الناس على تناول التطعيم الخاص بكوفيدـ19 والإنفلونزا، إذا كانت حالة المصاب تسمح بذلك.

وعندما سئلت هاريس عن مدى قلق الناس بشأن الإنفلونزا هذا الشتاء، قالت في حديث لقناة سكاي نيوز وبي بي سي، إنه يجب الشعور بالقلق من الإنفلونزا كل شتاء، معتقدة أن الناس ما زالوا لا يدركون أنه يمكن أن تكون الإنفلونزا مرضا قاتلا.

وقالت هاريس إنها تعتقد في احتمال أن نشهد خلال فصل الشتاء المقبل الإنفلونزا تنتشر لأول مرة مع فيروس كورونا، وإن مخاطر اصطيادهما معا لا تزال قائمة، مبينة أن الأدلة المبكرة تشير إلى احتمال الوفاة مرتين بسبب وجود الفيروسين معا، أكثر من مجرد الإصابة بكوفيدـ19 لوحدها، هذا إضافة إلى أن المناعة وأنواع السلالات لحالات الإنفلونزا متغيرة.

وحذرت هاريس من أن المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر فيها إنفلونزا متعددة السلالات هذا العام مع انخفاض درجة المناعة.

ويموت في المتوسط حوالي 11 الف شخص بسبب الإنفلونزا كل عام بحسب هاريس، التي قالت إن الاختلاف الآن هو أننا تخطينا عاما مع الإنفلونزا، لذا من الممكن أن نرى سلالات متعددة منها، لأنه عادة ما نشهد سلالة واحدة تكون طاغية.

وأوضحت هاريس إلى أنه هناك أربع سلالات من الفيروس في لقاح الإنفلونزا هذا العام، ولكن السلالات قد تكون هذا العام أكثر وبالتالي ستكون المناعة أقل.

ودعت هاريس إلى تناول التطعيم لكل من كوفيدـ19 والإنفلونزا، والاستمرار في الحفاظ على سلوكيات النظافة الجيدة. وقالت هاريس إنه ليس من أولوياتها إلزام الأطفال بارتداء الكمامات للحماية من فيروس كورونا، وإنما ينبغي التأكد من أن مكان الأطفال ليس في المدرسة إذا كانوا سببا للعدوى.