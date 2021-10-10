العراقيون يصوتون في انتخابات عامة تمثل اختبارا للنظام الديمقراطي

بدأ العراقيون الأحد التصويت في انتخابات عامة قال كثيرون إنهم سيقاطعونها بعد أن فقدوا الثقة في النظام الديمقراطي الذي أتى به الغزو الأمريكي في 2003. وفتحت صناديق الاقتراع صباح الأحد إطلاقاً لانتخابات نيابية مبكرة نظمتها السلطات لامتصاص غضب حركة احتجاجية غير مسبوقة اندلعت في العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة. ومن المقرر إغلاق مكاتب التصويت في السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توجه للإدلاء بصوته بمجرد بدء التصويت.

وتفيد مفوضية الانتخابات في البلاد بأن ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وعادة ما تعقب الانتخابات العراقية شهور من المفاوضات المطولة بشأن الرئيس ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

ويتوقع مراقبون نسبة مقاطعة قياسية بين 25 مليون شخص يحق لهم التصويت في هذا الاقتراع الذي يعتبر فيه التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأوفر حظاً.