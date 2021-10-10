في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.. المصري بيغ رامي يتوج بلقب "مستر أولمبيا" للمرة الثانية على التوالي

توج الرياضي المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير باسم "بيغ رامي" بلقب مستر أولمبيا 2021" للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على كل من الأمريكيين هنتر لابرادا وبراندون كيري والإيراني هادي شوبان والإنجليزي نيك والكر.

وشارك "بيغ رامي" في بطولة "مستر أولمبيا 2021" التي جرت في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة كونه حامل لقب "مستر أولمبيا" 2020. ويعد تتويج "بيغ رامي" بلقب البطولة الثاني على التوالي، أول إنجاز عربي وإفريقي.

ممدوح محمد حسن السبيعي أو رامي السبيعي، يُعرف بلقب بيغ رامي، لاعب كمال أجسام محترف مصري، يلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ويُقيم في الكويت.

وُلِد بيغ رامي في 16 سبتمبر- أيلول 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ. بدأ ممدوح منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، فحل في المركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا 2013، والسابع في مسابقة مستر أوليمبيا 2014، وتمكن أيضاً من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام.

فاز السبيعي ببطولات وشهادات علي الصعيد المحلي، وعالمياً حقق العديد من الألقاب، فقد أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، وحاز المركز الأول ببطولة أولمبيا للهواة في نفس العام، كما نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013.

حاز السبيعي على المركز الخامس ببطولة مستر أولمبيا 2015، والمركز الرابع ببطولة مستر أولمبيا 2016، والمركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017، والمركز الأول ببطولة آرنولد كلاسيك أوروبا 2017، والمركز السادس مستر أولمبيا 2018.