خلفا لكورتس.. مستشار النمسا الجديد يؤدي اليمين الدستورية في فيينا

أدى ألكسندر شالنبرغ، الإثنين، اليمين الدستورية لمنصب المستشار الجديد للنمسا، بعد استقالة سيبستيان كورتس، أمام الرئيس ألكسندر فان دير بيلن، في قصر هوفبورغ في فيينا.

ويعتبر ألكسندر شالنبرغ دبلوماسيا محترفا، وهو يشغل منصب وزير خارجية النمسا منذ عام 2019.

وكان كورتس قد أعلن استقالته يوم السبت وسط مزاعم بالفساد، وبعد مطالبة حزب الخضر المشارك في الحكم بالاستقالة من المستشارية، وإلا قد يؤدي بقاؤه إلى انهيار الائتلاف الذي تعرض للكثير من الضغوطات من قبل بسبب فضائح فساد أخرى وخلافات حول مواضيع مثل سياسة اللاجئين.

وقال كورتس في تصريح لوسائل نمساوية إنه يقترح أن يتولى وزير الخارجية الحالي ألكسندر شالينبرج منصب المستشار خلفا له، مضيفا أنه "يعتزم الاستمرار زعيما لحزبه المحافظ وأن يكون زعيم الحزب في البرلمان أيضا".

قال مكتب المدعي العام النمساوي للتحقيق في الجرائم الاقتصادية والفساد، الأربعاء، إنه شرع في التحقيق مع المستشار السابق و 9 من مساعديه بسبب مزاعم باستخدام أموال الحكومة بين عامي 2016 و 2018 لضمان تغطية إعلامية إيجابية.