الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد

أدّى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة التي تترأسها نجلاء بودن رمضان اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد اليوم الاثنين، وذلك بعد ساعات على إصداره أمراً بتسمية هذه الحكومة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن رمضان جاء فيه "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها".

وقالت نجلاء رمضان خلال أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها"، وذلك وفق المقطع المصوّر الذي بثه حساب الرئاسة التونسية على فيسبوك.

وأكدت رمضان أن حكومتها ستكون منفحتة على كافة الأطراف، وقالت: "حتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، فقد تم الحفاظ على الهياكل الكبرى الحالية للوزارات على أن يتم النظر في تطوير مهامها"، وفقاً لتعبيرها.

وكان الرئيس سعيد قد أصدر في أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي أمراً بتكليف نجلاء رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولّى هذا المنصب في تاريخ تونس.