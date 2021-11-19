الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، بعد تعديل القانون الانتخابي للخروج مما وصفه "بالأزمة السياسية"، بعد استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في البلاد قبل أربعة أشهر.

واستحوذ سعيد على جميع السلطات تقريبا وجمد عمل البرلمان وأقال الحكومة، في خطوة وصفها منتقدوه بالانقلاب في يوليو تموز الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري قوله: "إن الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

الطاهري أكد أن الاتحاد "لن يقبل بمشهد سياسي يستثنى منه الأحزاب والمنظمات"، وأضاف قوله: "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن، ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية، ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد، في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".

وقال سعيد يوم الخميس إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي، لتهدئة المعارضة المتزايدة لقراراته لكن دون ذكر موعد محدد.