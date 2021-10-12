الشرطة الأوروبية تنهي عملية احتيال إلكتروني بملايين اليوروهات أديرت من بلغاريا

أعلنت الشرطة الأوروبية إنهاء عملية احتيال عبر الإنترنت أديرت من بلغاريا خسر فيها مستثمرون ألمان ملايين اليورو. وقالت "يوروبول" ومقرها لاهاي إن عناصر أمن في بلغاريا وقبرص وهولندا وألمانيا وأوكرانيا أجروا عمليات تفتيش الأربعاء وأغلقوا مركزي اتصال غير قانونيين في صوفيا وألقوا القبض على "مطلوب مهم" واحد على الأقل في قبرص.

وأضافت في بيان أن "الشبكة الإجرامية التي نشطت في الفترة ما بين أيار/مايو 2019 وأيلول/سبتمبر 2021 استدرجت مستثمرين ألمان لإجراء معاملات بقيمة إجمالية لا تقل عن 15 مليون يورو".

استخدم المجرمون حوالي 100 موظف وأكثر من 250 اسم نطاق على الإنترنت لجذب المستثمرين عبر إعلانات عن خدمات مالية مزيفة. وأوضحت "يوروبول" أن "الأرباح الأولية التي تظهر في واجهة المستخدم شجعت العملاء على استثمار مبالغ كبيرة من المال".

وأردفت وكالة الأمن التي ساعدت في تنسيق العملية مع الوكالة القضائية الأوروبية "يوروجست" أنه "على الرغم من ذلك، لم يتلق العملاء مدفوعات أرباحهم".

وأظهر التحقيق أن معظم موظفي مركزي الاتصال لا يعرفون أنهم متورطون في الاحتيال.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألقت الشرطة الأوروبية القبض على 11 مشتبها بهم في عملية مماثلة حصلوا بواسطتها على حوالي 30 مليون يورو.