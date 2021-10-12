شاهد: المناخ واللاجئين والميول الجنسية المثلية.. تلك هي اهتمامات سوبرمان الابن

يقع سوبرمان الجديد، وهو نجل كلارك كينت، في حب رجل، ويجاهر بثنائية ميوله الجنسية، في حلقة جديدة تصدر خلال الشهر المقبل من مغامرات البطل الخارق، وفق ما أعلنت الاثنين دار "دي سي كوميكس" للنشر التابعة لشركة "وورنر براذرز"، مما يشكّل تعبيراً جديداً عن السعي إلى تكييف الشرائط المصورة الأميركية مع تغيّر القيم الأخلاقية.

وأوضح مؤلف المغامرة الجديدة توم تيلور في بيان مرفق برسم للفنان جون تيمز يظهر فيه جون كينت، نجل سوبرمان، يقبّل شابا هو الصحفي جاي ناكامورا على فمه "لقد قلت دائما أن كل شخص بحاجة إلى أبطال ويحق له أن يمثله هؤلاء الأبطال".

وتضمّن إعلان "دي سي كوميكس" العبارة الآتية: "وجد جون كينت هويته (...) سوبرمان الجديد يجاهر بأنه ثنائي الميول الجنسية". ورأى تايلور أن "سوبرمان كان دائماً رمزاً للأمل والحقيقة والعدالة. واليوم (...) بات في إمكان عدد أكبر من الناس أن يجدوا أنفسهم في أقوى أبطال الشرائط المصوّرة الخارقين".

في عدد آب/أغسطس من "سوبرمان"، أصبح جون كينت، نجل كلارك كينت والصحفي لويس لاين، صديقا للمراسل جاي ناكامورا. وفي العدد الذي يصدر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة، ستتحول هذه العلاقة قصة حب رومانسية.

وكانت شائعة "سوبرمان مثلي الجنس" ومجاهرة البطل الخارق بمثليته أثارت خلال الصيف ضجة واسعة لدى المنشورات المتخصصة ومواقع المعجبين الإلكترونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الشرائط المصورة الأميركية إلى أن تكون أكثر انسجاما مع تنوع المجتمع، إذ سلطت سلسلة "أكوامان" الضوء هذا الصيف على بطل خارق أسود ومثلي الجنس، بينما جاهر روبن في الإصدار الأخير من "باتمان" ("الرجل الوطواط") بأنه ثنائي الميول الجنسية.

في سلسلة "سوبرمان" الجديدة هذه بعنوان "نجل كال إيل" (وكال إيل هو الاسم الذي أعطي لسوبرمان لدى ولادته على كوكب كريبتون)، جون كينت هو بطل خارق له اهتمامات مختلفة عن والده، إذ هو شديد الالتزام بمحاربة غياب العدالة الاجتماعية وتغير المناخ وأزمة اللاجئين.