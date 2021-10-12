شاهد: نحو 2000 مشارك يتنافسون في كأس العالم لكسر البلوط بإنجلترا

تدفق نحو 2000 شخص إلى قرية نورثامبشير في وسط إنجلترا للمشاركة في كأس العالم للعبة "الكونكر" الذي ألغي العام الماضي، كغيرها، بسبب وباء كوفيد-19.
وقانون لعبة "الكونكر" -وهو نوع من البلوط الذي يشبه الكستناء- سهل جداً، إذ يتنافس شخصان في كلّ مواجهة، حيث يضرب أحدها ببلوطته المربوطة بخيط بلّوطة الخصم، ويخسر صاحب البلوطة المكسورة كما نرى في الفيديو أعلاه.
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