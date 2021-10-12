فيديو | نفوق أقدم وحيد قرن في العالم في حديقة حيوان إيطالية

قالت متحدثة باسم حديقة حيوان في شمال إيطاليا الثلاثاء إن أقدم حيوان من فصيلة وحيد القرن الأبيض في العالم نفق في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري وكان عمره 54 سنة.

وكان القيمون على حديقة حيوان "باركو ناتورا فيفا" أطلقوا على وحيد القرن اسم "نونّو توبي" (الجد توبي).

وقالت إليزا ليفيا بيناتشوني إن "توبي" سقط أرضاً بينما كان عائداً إلى المكان المعتاد حيث ينام، وبعد نصف ساعة تقريباً، توقف قلبه عن الخفقان، مشيرةً إلى أنه سيتم تحنيط الحيوان ليوضع لاحقاً في متحف لعلوم الأحياء في ترينتو.

ويعيش حيوان وحيد القرن الأبيض نحو 40 سنة في الحدائق و30 سنة في البرية.

وكان "توبي" فقد أنثى كانت تعيش معه في الحديقة عام 2012. والآن لم يبق إلا حيواناً وحيداً من وحيد القرن الأبيض في "باركو ناتورا فيفا"، اسمه بينو وعمره 39 عاماً.

وتوبي كان من فصيلة وحيد القرن الأبيض الجنوبي، وهي الفئة الوحيدة من خمس فئات لدى حيوان وحيد القرن التي لا تصنف مهددة بالانقراض. ويقدر أعداد هذه الحيوانات بنحو 18 ألف بحسب منظمة الصندوق العالمي للطبيعة.

ويبقى هناك فقط حيوانان من فصيلة وحيدة القرن الأبيض الشمالي، وهما يعيشان في كينيا حالياً، تحت حراسة مشددة.