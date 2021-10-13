الإمارات العربية تتوقع إصدار المزيد من السندات الدولارية.. والاتحاد للطيران يجمع 1.2 مليار دولار

قال مسؤول في وزارة المالية الإماراتية إن الحكومة ستكون في السوق في العام المقبل لإصدار المزيد من السندات الدولارية، مضيفا أنها تعمل على خطط لإصدار سندات بالعملة المحلية.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن سندات العملة المحلية ستصدر في الوقت الملائم، مشيرا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد للإصدار القادم بالدولار.

ودخلت الإمارات أسواق الدين لأول مرة قبل أسبوع لجمع أربعة مليارات دولار. ولم تصدر الحكومة الاتحادية الإماراتية أي سندات من قبل، لكن بعضا من إمارات البلاد السبع فعلت خاصة العاصمة أبوظبي ودبي.

وفي سياق آخر، قالت شركة الاتحاد للطيران إنها جمعت 1.2 مليار دولار في أول قرض مرتبط بالاستدامة لتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة في مجال الطيران العالمي.

واختارت الشركة إتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي الأول كشركاء استراتيجيين وممولين لهذا التحويل. وتشارك البنكان في الهيكلة للأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة وكذلك التنسيق وترتيب دفاتر العملية. واضطلع بنك أبوظبي الأول بدور وكيل التسهيلات.