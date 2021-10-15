السلطات الجزائرية تنفي إقالة مدير راديو جزائري بث أغنية "يسوع الحياة" لفيروز

خرجت الإذاعة الجزائرية عن صمتها، بعد أن أثار الخبر المنشور في عدة وسائل إعلامية في داخل الجزائر وخارجها، ضجة على المستوى الشعبي والاعلامي، يُفيد بـ"إقالة" مدير إذاعة قسنطينة الصحفي والأديب مراد بوكرزازة، بسبب بث الإذاعة مقطعا قصيرا من أغنية "عيد الليل" للفنانة اللبنانية فيروز، ضمن برنامج موسيقي.

وقالت الإذاعة في بيان إنها "تستغرب الحملة المشبوهة والمغرضة التي تطالها منذ يومين، والتي تهدف إلى تشويه سمعتها كوسيلة إعلامية عمومية وطنية عريــقة ومحترمة، عبر بث أخبار كاذبة تسيئ في الحقيقة لناشريها، الذين لم يتحروا الحقيقة من المصدر قبل تداولها على صفحاتهم ومواقعهم وجرائدهم وقنواتهم، كما لم يحترموا وهم يقدمون على ذلك، أبسط قواعد المهنة وأخلاقياتها، وهم الذين تعوّد بعضهم على ادعاء تقديم دروس للغير في ذلك".

وكانت مواقع جزائرية قد كشفت، أن المدير العام للإذاعة محمد بغالي، قد أقال كلا من مدير إذاعة قسنطينة ومقدمة البرنامج وأحال كلا من مخرج الحلقة والمشرف التقني على المجلس التأديبي، على اعتبار أن الأغنية "تمجد الديانة المسيحية".

أثارت إقالة مدير إذاعة قسنطينة - "سيرتا" المحلية وثلاثة موظفين آخرين على خلفية بثّ مقطع قصير من أغنية "عيد الليل" للفنانة اللبنانية فيروز، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وكان الكاتب سامح عسكر استنكر على صفحته في موقع تويتر ما اعتبر قرارا رسميا بحق الصحافيين.

لكن بيان الإذاعة الجزائرية أكد على أن "السيد مراد بوكرزازة، لم يتم بأي حال من الأحوال إنهاء علاقة عمله مع الإذاعة، بل تم فقط إعفاؤه من مهامه كمدير لإذاعة قسنطينة، وهو اليوم يوجد في عطلة طلب الاستفادة منها شأنه في ذلك شأن اي عامل في الإذاعة، ويبقى صحافيا محترما يمارس مهامه بكل احترام، ويحتفظ بكل حقوقه".

وأضاف البيان أن "إدارة المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة تكذب قطعا أي علاقة لإعفاء مدير المحطة ببث أغنية لأسطورة الطرب العربي فيروز، التي تكن لها الإذاعة الوطنية كل الاحترام والتقدير، كواحدة من أيقونات الأغنية العربية والعالمية، وتتشرف الإذاعة الجزائرية بكونها من بين الإذاعات العربية الأكثر برمجة لأغاني المبدعة فيروز، تقديرا لإبداعاتها واحتراما لمواقفها المشرفة الداعمة لقضايا الأمة العادلة".

وختم البيان بالتأكيد على أن "المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة تحتفظ بكامل حقها في المتابعة القضائية لمطلقي هذا البهتان".