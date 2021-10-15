اتفاق مبدئي بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين في ألمانيا لتشكيل حكومة

أعلن وزير المال الألماني أولاف شولتس الجمعة أن الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والحزب الديمقراطي الحر توصلوا إلى اتفاق مبدئي على تشكيل الحكومة المقبلة.

وفاد شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) "اتفقنا على نص. هذه نتيجة جيّدة جدا وتظهر بوضوح بأنه يمكن تشكيل حكومة في ألمانيا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدّم".

وتشكيل ائتلاف مكوّن من ثلاثة أحزاب سيكون سابقة في ألمانيا منذ العام 1950، وبحكم طبيعته أقلّ استقراراً من تحالف مؤلف من حزبين.

لم يتخلَ الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أرمين لاشيت الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، عن محاولة تشكيل ائتلاف ثلاثي والاحتفاظ بالمستشارية.

وكان لاشيت، وهو صحافي سابق يبلغ 60 عاماً، قد قال في وقت سابق إنه يحترم قرار الخضر والحزب الديمقراطي الحرّ، بإعطاء الأولوية لمحادثات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

لكنّه أعاد التأكيد على أنه "مستعدّ" لإجراء محادثات مع هذين الحزبين الصغيرين اللذين وصفهما بأنهما "صانعَي المستشار".

وأعلن زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي، ماركوس سودر أن القرار هو "رفض واضح لائتلاف ثلاثي" بين المحافظين والخضر والليبراليين.

من جهتها، بدّدت أنجيلا ميركل آمال المحافظين، معلنةً أن معسكرها لم يحقق "أفضل النتائج الانتخابية" ليتمكن من تشكيل ائتلاف.

وخيار الائتلاف الذي يضمّ المحافظين والخضر والليبراليين بعيد كل البعد عمّا يفضّله الألمان.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد "فورسا" ونُشر الأربعاء، فإن 53 بالمئة من الألمان يرغبون في أن يتمّ تشكيل ائتلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر، فيما يعتبر 74 بالمئة من الألمان أن الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي يجب أن ينتقلا إلى المعارضة.