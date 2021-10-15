السعودية تأمل في عودة الاستقرار إلى لبنان وفرنسا قلقة من"عرقلة التحقيق" في انفجار بيروت

إيران تدين مقتل محتجين

ذكرت قناة برس تي.في الحكومية في إيران على تويتر يوم الجمعة أن طهران تدين مقتل محتجين في لبنان، وذلك بعد سقوط ستة قتلى وإصابة العشرات في أعمال عنف قرب موقع احتجاج على قاضي التحقيق في انفجار المرفأ يوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة قوله "إن ایران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانیة سوف يتغلبون بنجاح واعتزاز على الفتن المتجذرة في الكيان الصهيوني".