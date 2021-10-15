السعودية تأمل في عودة الاستقرار إلى لبنان وفرنسا قلقة من"عرقلة التحقيق" في انفجار بيروت

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السعودية تأمل في عودة الاستقرار إلى لبنان وفرنسا قلقة من"عرقلة التحقيق" في انفجار بيروتمحادثة
بقلم: يورونيوز
حقوق النشر IBRAHIM AMRO/AFP-
10:51
إيران تدين مقتل محتجين
ذكرت قناة برس تي.في الحكومية في إيران على تويتر يوم الجمعة أن طهران تدين مقتل محتجين في لبنان، وذلك بعد سقوط ستة قتلى وإصابة العشرات في أعمال عنف قرب موقع احتجاج على قاضي التحقيق في انفجار المرفأ يوم الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة قوله "إن ایران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانیة سوف يتغلبون بنجاح واعتزاز على الفتن المتجذرة في الكيان الصهيوني".
10:07
موسكو تدعو جميع أطراف الأزمة في لبنان إلى "ضبط النفس"
دعت الخارجية الروسية الجمعة كافة الأطراف في لبنان إلى "ضبط النفس" بعدما هزّت مواجهات دامية العاصمة في ظل ارتفاع مستوى التوتر على خلفية قضية انفجار مرفأ بيروت.
وجاء في بيان الوزارة "تشعر موسكو بقلق بالغ حيال التوتر السياسي المتزايد في لبنان.. نحض جميع السياسيين اللبنانيين على ضبط النفس والحكمة".
08:35
الخارجية الفرنسية قلقة من عرقلة التحقيق
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "قلقها الشديد، إزاء المحاولات الأخيرة الرامية إلى عرقلة حسن سير التحقيق في قضية انفجار بيروت وإزاء أعمال العنف التي حدثت أمس في لبنان"، داعية جيمع الأطراف إلى التهدئة.
وجاء في بيان وزعته السفارة الفرنسية في بيروت ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) "دعمت فرنسا التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في كل مراحلها، وردت على كل الطلبات التي وجهت إليها في إطار التحقيق اللبناني، وستواصل مساعيها على المنوال نفسه. ويجب أن يتمكن القضاء اللبناني من العمل باستقلالية وحياد.. من دون أي عراقيل وبدعم تام من السلطات اللبنانية".
08:26
السعودية تأمل في استقرار الأوضاع
قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشر اليوم، الجمعة، إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت.
وتمنت الخارجية في البيان أن "يعم الأمن لبنان بإنهاء استخدام السلاح خارج إطار الدولة".
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