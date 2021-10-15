شاهد | ماكرون يسجل هدفاً من ضربة جزاء

خاض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباراة لكرة القدم لأجل الأعمال الخيرية يوم الخميس، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس فريق مشاهير فاريتي كلوب دي فرانس ضد نادي مستشفى بواسي.
وستخصص عائدات هذا الحدث لمؤسسة مستشفيات باريس- مستشفيات فرنسا.
وحمل إيمانويل ماكرون القميص رقم 3 ولعب كخط وسط لنادي فاريتي كلوب دي فرانس وسجل هدفاً من ضربة جزاء.
وتألف نادي فاريتي كلوب دي فرانس من كل من نيكولا دوتشيز وكريستيان كاريمبو وأرسين فينجر ومارسيل ديسايي ولور بوليو وآلان جيريس وجان ميشيل لاركيه وسوني أندرسونن بالإضافة إلى مدرب ليون السابق رودي غارسيا وكارل أوليف، عمدة مدينة بويسي، اللاعب الوحيد الآخر من خارج التشكيلة الأساسية.
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