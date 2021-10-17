شاهد: افتتاح مهرجان عموم إفريقيا للسينما والتلفزيون فيسباكو بواغادوغو

افتتحت السبت الدورة الـ 27 لمهرجان عموم إفريقيا للسينما والتلفزيون فيسباكو في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو رغم الوضع الصحي والأمني المتدهورين. وقال الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، الذي حضر الافتتاح، إن المهرجان يُظهر مرونة شعب بوركينا فاسو في مواجهة المشاكل الأمنية والصحية.
حفل الافتتاح التقليدي نظم في قصر الرياضة. وبدأت المسابقة الرسمية وبث الأفلام والأفلام الوثائقية والمسلسلات الأحد. النسخة الـ 27 من المهرجان جاء تحت شعار الكفاح والإبداع والبناء للأجيال الجديدة الذي يجسده إرث المناضل والقائد الثوري الشيوعي ورئيس جمهورية بوركينا فاسو توماس سنكارا.
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