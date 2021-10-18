"100 ألف مقاتل في صفوف حزب الله" ونصر الله يحذر من جر حزبه إلى الصدام مع الجيش

قال الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله يوم الاثنين إن أعمال العنف التي وقعت في بيروت يوم الخميس أحداث مهمة وخطيرة ومفصلية وتشكل مرحلة جديدة في التعامل مع السياسة الداخلية، معلناً أن لدى حزبه 100 ألف مقاتل مدربين ومجهزين.

وفي أول تصريحات له منذ أعمال العنف التي كانت الأسوأ في لبنان منذ أكثر من عشر سنوات، هاجم نصر الله حزب القوات اللبنانية المسيحي وزعيمه سمير جعجع، وكرر اتهامات للحزب بالمسؤولية عن مقتل سبعة من الشيعة يوم الخميس.

وكان سبعة من الشيعة قتلوا يوم الخميس في أعمال عنف في بيروت بينما كانت حشود في طريقها لاحتجاجات دعت إليها جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحليفتها حركة أمل. وأعادت إراقة الدماء للأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي دارت رحاها في البلاد بين عامي 1975 و1990.

وقال حسن نصر الله: إن "هناك حزب بلبنان يمارس التحريض لتحقيق أهداف ذات صلة بالزعامة وما يعرضه من أدوار على جهات خارجية"، مضيفاً أن "ما ظهر من تسليح وتدريب وهيكليات يؤكد أن هناك ميليشيا مقاتلة في الطيونة".

"100 ألف مقاتل لدى حزب الله"

ووجّه نصر الله اتهاماً لجعجع بسعيه إلى إشعال فتيل حرب أهلية في لبنان، وقال: إن "البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الأهلية لإقامة كانتون مسيحي يهيمن عليه هو، دون أي أحد آخر"، حسب تعبيره.

وأضاف أن "القوات اللبنانية ليس لديها مشكلة في افتعال أحداث تؤدي إلى دم، لأن هذا الأمر يتم توظيفه بخدمة الهدف، حتى لو كان ذلك سيجر إلى صدام عسكري واسع أو إلى حرب أهلية، لا مشكلة لديهم".

وأعلن حسن نصرالله أن لدى حزبه مائة ألف مقاتل مدربين ومجهزين في لبنان، واتهم نصرالله خلال خطاب نقلته قناة المنار الناطقة باسمه، اتهم حزب القوات اللبنانية، أبرز خصومه المسيحيين، بمحاولة جرّ البلاد الى "الحرب الأهلية" وإطلاق الرصاص على مناصريه ومناصري حليفته حركة أمل، ما أوقع سبعة قتلى، مشدداً على أن حزب الله ليس عدوا للمسيحيين في لبنان.