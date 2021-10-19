تركيا تأمر باعتقال 158 شخصاً للاشتباه في علاقتهم بشبكة فتح الله غولن

ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء يوم الثلاثاء أن الادعاء في تركيا أمر باعتقال 158 مشتبهاً بهم من بينهم 33 جندياً في الخدمة في إطارعملية تستهدف من يشتبه بصلتهم برجل الدين فتح الله غولن الذي تقول تركيا إنه كان وراء محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

يأتي التحقيق، الذي شمل 41 إقليماً، في إطار حملة بدأت قبل خمس سنوات ضد شبكة غولن المقيم في الولايات المتحدة. وينفي غولن أي صلة له بالانقلاب الفاشل عام 2016 الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصاً.

وقالت الوكالة إنه أُلقي القبض على 97 شخصاً حتى الآن. ومن بين المطلوب القبض عليهم 110 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب بالإضافة إلى 48 من أفراد الجيش العاملين والسابقين.

واعتقلت تركيا منذ الانقلاب الفاشل نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف موظف حكومي مدني وعسكري وطردت أكثر من 20 ألفا من الجيش.