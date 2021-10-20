كوفيد-19: بوتين يعلن أسبوع إجازة في روسيا بعد حصيلة يومية كارثية

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إعطاء إجازة مدفوعة من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر للسكان في روسيا لمحاولة كبح الموجة المميتة من وباء كوفيد-19.

وأعلن أنه يدعم "اقتراح إعلان فترة 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر إجازة من العمل"، مناشدًا الروس غير المتعاونين أن يتلقوا اللقاح.

وحث الرئيس الروسي المواطنين على "التحلي بروح المسؤولية" وتلقي اللقاح.

وسجلت روسيا الأربعاء عددا قياسيا جديدا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أوج موجة وبائية قوية أرغمت الكرملين على التفكير في اجراءات على المستوى الوطني.

وبلغ عدد الوفيات في الساعات الـ24 الماضية 1028 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وهو رقم قياسي حسب أرقام الحكومة التي أحصت 34,073 إصابة جديدة.

في الأيام الماضية، سجلت روسيا يوميًا تقريبًا حصيلة قياسية من الاصابات والوفيات بكوفيد في أوج انتشار الوباء بسبب بطء عمليات التلقيح وضعف القيود الصحية المفروضة.

وفي ما يدل على قلق الكرملين، يترأس بوتين الأربعاء اجتماعا حكوميا مخصصا للوباء يمكن ان تعلن اجراءات جديدة في ختامه لوقف انتشار الفيروس.

الثلاثاء، طلبت نائبة رئيس الوزراء الروسي المكلفة شؤون الصحة تاتيانا غوليكوفا إعلان أسبوع 30 تشرين الأول/اكتوبر حتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر عطلة في كل أنحاء البلاد.