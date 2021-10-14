عدد قياسي من الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في روسيا

سجّلت روسيا عدداً قياسياً للإصابات والوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا الذي وصل إلى ذروته بسبب بطء حملة التطعيم وتخفيف القيود الصحية المفروضة لمكافحة المرض.

ووفقاً للتقرير اليومي الذي نشرته الحكومة الروسية، اليوم الخميس، فقد تمّ تسجيل 31299 حالة إصابة و986 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي المرة الأولى التي تسجّل البلاد مثل هذه الأرقام لجهتي الإصابة والوفاة جراء كورونا منذ بداية انتشار الوباء أوائل العام الماضي.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بسكوف، قال يوم الإثنين، إن البطء في حملة التطعيم هو السبب الأول في ارتفاع الوفيات، موضحاً أن فقط ما تبلغ نسبته 29 بالمئة، أي نحو 43 مليون روسي، تلقحوا ضدّ الوباء.

وأضاف بيسكوف أن انتشار المتحور "دلتا" شديد العدوى، ساهم في استشراس الموجة.

ويستبعد الكرملين حتى الآن إعادة فرض إغلاق شامل على مستوى البلاد كلها، تاركاً قرار الإجراءات الصحية لرؤساء المناطق. ورغم تشدد بعض المناطق في الإجراءات، إلا أن الحياة في أكبر مدينتين، وهما موسكو وسان بطرسبرغ، تستمر بشكل عادي.

كانت روسيا أول دولة تعلن إنتاج لقاح مضاد لكورونا (سبوتنيك-في) وسبقت بذلك فايزر/بيونتك وموديرنا وأسترازينيكا/أكسفورد. ولكن متابعين يقولون إن عدداً لا يستهان به من الروس يشككون في "السرعة التي تمّ عبرها تطوير اللقاح"، وهذا قد يفسر تردد كثيرين بالتطعيم.