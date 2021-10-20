وزيرة الخارجية البريطانية تراس تزور السعودية وقطر

تسافر وزيرة الخارجية البريطانية (والتجارة الدولية سابقاً) ليز تراس إلى السعودية وقطر هذا الأسبوع سعياً لعقد اتفاق تجاري مع دول الخليج وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية إن تراس، التي تولت وزارة التجارة من قبل، ستلتقي بنظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان وبأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

كانت بريطانيا قد اتخذت هذا الشهر خطوات أولى باتجاه بدء مفاوضات تجارية مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية وقطر.

وتسعى تراس منذ تعيينها بوزارة الخارجية في تعديل وزاري الشهر الماضي لتحقيق مآرب اقتصادية وتجارية إلى جانب تنفيذ جدول الأعمال الدبلوماسي والدفاعي والأمني أملا في تعزيز نفوذ بلدها على الساحة الدولية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت تراس "أريد علاقة تجارية واستثمارية أوثق مع الخليج وأن نتعاون أكثر في قضايا مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنمية والأمن والدفاع".

وستتناول الوزيرة أيضاً التعاون فيما يتعلق بأفغانستان مع قطر التي تستضيف محادثات بين طالبان ومسؤولين غربيين منذ سيطرت قوات الحركة على الأوضاع في كابول.