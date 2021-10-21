قمة أوروبية تناقش ارتفاع أسعار الطاقة والنزاع مع بولندا إلى جانب تكثيف حملات التلقيح ضد كوفيد-19

فرض ارتفاع أسعار الطاقة نفسه على جدول أعمال قمة يعقدها قادة الدول الـ27 الخميس والجمعة في بروكسل. كما ركّز القادة الأوروبيون على النزاع المفتوح بين الاتحاد الأوروبي وبولندا حول سيادة القانون الأوروبي على القانون الوطني.

إلى جانب ذلك، كله تبرز قضايا أخرى أيضا تتم مناقشتهh خلال القمة المنعقدة في بروكسل، بما يشمل تكثيف حملات التلقيح ضد كوفيد-19 والتحضير لمؤتمر الأطراف حول المناخ كوب26 والتوتر مع بيلاروس حول مسألة المهاجرين بصورة خاصة. إضافة لمواضيع تتعلق باعتماد التكنولوجيا الرقمية والأمن الرقمي.

ارتفاع أسعار الطاقة

يناقش القادة الأوروبيون مجموعة الأدوات التي طرحتها المفوضية في 13 تشرين الأول/أكتوبر، وهي تتضمن سلسلة من التدابير الموقتة والمحددة الهدف مثل تخفيض بعض الرسوم الجمركية ومنح قسائم شرائية وإرجاء تسديد فواتير، كما ترسم مسارات لتنفيذ إصلاحات. وستتواصل المناقشات في إطار اجتماع لوزراء الطاقة في 26 من الشهر.

وتدعو باريس إلى مراجعة قواعد السوق المشتركة للكهرباء التي تقوم على الأسعار العالمية للطاقات الأحفورية، وفك الارتباط ين أسعار الكهرباء وأسعار الغاز. من جانبها، تطالب مدريد بعمليات "شراء جماعية" لمخزون من الغاز على غرار ما قام به الاتحاد الأوروبي للتزود باللقاحات ضد كوفيد-19.

النزاع المفتوح بين الاتحاد الأوروبي وبولندا

فرض النزاع المفتوح بين الاتحاد الأوروبي وبولندا حول سيادة القانون الأوروبي على القانون الوطني، نفسه أيضا على جدول أعمال القمة. وإلى هذا البرنامج المشحون أضيفت الأزمة التي أثارتها المحكمة الدستورية البولندية المقربة من الحزب القومي المحافظ الحاكم، إذ أعلنت في 7 تشرين الأول/أكتوبر أن بعض بنود المعاهدات الأوروبية لا تنسجم مع الدستور الوطني. واعتبرت بروكسل هذا القرار هجوما غير مسبوق على سيادة القانون الأوروبي واختصاص محكمة العدل الأوروبية، وهما من المبادئ المؤسسة للتكتل.

بروكسل توعدت بالتحرك ضد وارسو

وجرت نقاشات محتدمة الثلاثاء في البرلمان الأوروبي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لابين التي توعدت بالتحرك ضد وارسو، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الذي ندد بـ"ابتزاز" اتهم الاتحاد الأوروبي بممارسته، متمسكا بسيادة الدستور الوطني.

وأعلنت المفوضية أنها سترسل "قريبا" بلاغات إلى الدول المعنية، غير أن الدول الأعضاء تدعو إلى انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية بهذا الصدد قبل اللجوء إلى الآلية. وقدمت بولندا والمجر التماسا إلى القضاء الأوروبي لطلب إلغاء هذه الآلية، غير أنه لا ينتظر صدور قرار قبل نهاية السنة أو مطلع العام 2022.

"الحوار" مع وارسو

غير أن بعض الدول مثل ألمانيا تدعو إلى "الحوار" مع وارسو. وقال مصدر حكومي في برلين "ليس المطلوب تحويل هذه القمة إلى مواجهة ... لا نتوقع نقاشا حول عقوبات ضد بولندا".

ومن المحتمل أن تعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ستكون هذه آخر قمة تشارك فيها قبل الانسحاب من الحياة السياسية بعد حضورها أكثر من مئة قمة خلال 16 عاما بقيت فيها في الحكم، لقاء ثنائيا مع مورافيتسكي.

وفي هذا السياق، رأت عدة مصادر دبلوماسية من غير المبرر الموافقة على صرف 36 مليار يورو لوارسو ضمن خطة الإنعاش الأوروبية لفترة ما بعد الوباء، وهو مبلغ جمدته المفوضية الأوروبية حاليا مطالبة بضمانات حول استقلالية النظام القضائي في البلد.

أدوات لفرض احترام دولة القانون وسيادة القانون الأوروبي

يملك الاتحاد الأوروبي أدوات أخرى لفرض احترام دولة القانون وسيادة القانون الأوروبي، لكن بعضها حساس أو معقّد التطبيق، وتبدو الدول الأعضاء معارضة لأي تسرّع بهذا الصدد. أما النواب الأوروبيون، فيضغطون على المفوضية الأوروبية من خلال تهديدها بملاحقات، لحضها على الشروع بدون إبطاء بتطبيق آلية جديدة تسمح بتعليق الأموال الأوروبية للدول التي تسجل فيها انتهاكات لدولة القانون، وهي آلية يمكن أن تطال بولندا وكذلك المجر التي تواجه بانتظام انتقادات من بروكسل.

الاتحاد الأوروبي صدّر أكثر من مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي صدّر أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في الشهور العشر الأخيرة. وأضافت فون دير لايين أن اللقاحات من صنع أوروبي ذهبت لـ150 دولة حول العالم، ما يجعل من التكتل الأوروبي أكبر مصدّر للقاحات. وأوضحت رئيسة المفوضية أن 87 مليون جرعة خصصت للدول ذات الدخل المنخفض.

كما اعتمدت المفوضية الأوروبية في الـ18 من الشهر الجاري، تقريرًا عن الشهادة الصحية الأوروبية أو "شهادة كوفيد-19 الرقمية" و تداعيات مستويات إجراءات تطبيقها داخل دول التكتّل. يوضح هذا التقرير أن هذه الشهادة كانت "جزءًا أساسيًا من استجابة أوروبا لوباء كوفيد-19" حيث تم إصدار أكثر من 591 مليون "شهادة مرور صحية".