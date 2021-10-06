بروكسل تنظر في شكاوى ضد روسيا بشأن سعر الغاز وبوتين يحمل أوروبا مسؤولية الأزمة

حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أوروبا المسؤولية عن أزمة الطاقة الحالية، بعدما تسبب ارتفاع أسعار الغاز بتوجيه اتهامات إلى موسكو بأنها تحدّ من الإمدادات للضغط على الغرب.

وصرّح بوتين خلال لقاء نقلته القنوات التلفزيونية مع قادة قطاع الطاقة الروسي، أن الأوروبيين "ارتكبوا أخطاء".

وجاء كلام الرئيس الروسي إثر تعرّض موسكو لانتقادات بأنها تحدّ من إمدادات الغاز عمداً في محاولة لتسريع إطلاق خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا.

قبل ذلك قال متحدث باسم الكرملين الأربعاء إن روسيا ليست لها أي دور في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا، حيث يؤدي التعافي الاقتصادي وانخفاض مخزونات الغاز وتقلص إمدادات الغاز إلى السوق الفورية لأزمة في سوق الطاقة.

كما أكد ديمتري بيسكوف أن موسكو مستعدة لمناقشة عقود جديدة طويلة الأجل لمبيعات الغاز للمستهلكين الأوروبيين، وأن روسيا تفي بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الغاز.

وقال إن غازبروم على تواصل مستمر مع عملائها في أوروبا وتغطي الطلب الإضافي على الغاز.

يأتي هذا بعد تصريحات للمسؤول عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء تفيد بأن المفوضية الأوروبية تنظر في شكاوى من بعض دول الاتحاد بأن روسيا تستخدم وضعها كمورد رئيسي لإذكاء زيادة حادة في سعر الغاز في أوروبا.

وتنفذ شركة الغاز الروسية غازبروم إلتزاماتها للمبيعات بموجب عقود طويلة الأجل لكنها لا تضيف المزيد. وأثار ذلك اتهامات من مشرعين بالاتحاد الأوروبي بأنها تذكي صعود أسعار الغاز في أوروبا، التي قفزت إلى مستويات قياسية وسط شح في المعروض وعوامل أخرى.

وقال كادري سيمسون مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي لرويترز "نحن ننظر في هذا الزعم، سويا مع نائبة الرئيس التنفيذي فيستاجر المسؤولة عن قواعد المنافسة، لأن هذا بالطبع أمر بالغ الجدية"، في إشارة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر.

وقالت غازبروم والكرملين مرارا إن روسيا تزود زبائنها بالغاز بما يتفق مع العقود القائمة. وروسيا هي أكبر مورد للغاز إلى أوروبا وبلغت حصتها 43 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز العام الماضي.