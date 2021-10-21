اختراق موقع ترامب للتواصل الاجتماعي حتى قبل إطلاقه رسميا

قال مستخدمون أمريكيون اليوم الخميس إنهم تمكنوا من إنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته إطلاقها قريبا.

وكان ترامب قد أعلن الأربعاء إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" بعد حظره في كانون الثاني/يناير من تويتر وفيسبوك ويوتيوب بتهمة استخدام هذه المنصات لتحريض مؤيديه على العنف قبل الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وقال ترامب في بيان إنه "أنشأ تروث سوشل للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، التي "استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقّة في أمريكا".

قال البيان إن شبكة "تروث سوشل" ستكون متاحة في مرحلة تجريبية بموجب دعوة اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قبل الإطلاق المعمم في الربع الأول من عام 2022، ما يشير إلى أن التطبيق بات متاحا للطلب المسبق على متجر التطبيقات.

وقال مستخدمون إنهم توصلوا إلى رابط مكنهم من إنشاء حسابات على الشبكة الجديدة على الرغم من عدم إطلاقها بشكل تجريبي حتى الآن.

وقال ميكائيل تالين، محرر التكنولوجيا بموقع "ذا ديلي دوت"، على تويتر: "على الرغم من أن الموقع ليس مفتوحا بشكل رسمي، إلا أنه تم اكتشاف عنوان URL يسمح للمستخدمين بالتسجيل على أي حال".

وتمكن تالين من التأكد من ادعاءات المستخدمين تلك بالولوج إلى الرابط وإنشاء حساب خاص به تحت اسم "دونالد ترامب" كنوع من السخرية تجاه الرئيس السابق وتعرض منصته للاختراق.

الواقعة تمثل بداية محرجة للمنصة التي اضطرت إلى وقف اتصالها بالشبكة عقب وقوع الاختراقات.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، فرضت حظراً على الملياردير الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

واستبعد موقع تويتر دونالد ترامب "إلى أجل غير مسمى بسبب مخاطر جديدة بالتحريض على العنف" ما أدى إلى عزله عن 89 مليون مشترك.

ووعد الرئيس السابق بإنشاء شبكة تواصل اجتماعي، بعد أن غضب من عدم تمكنه من الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي المفضلة لديه التي استخدمها لحملته في عام 2016 ولاعلان قرارات رئاسية مهمة بالإضافة إلى إقالات مفاجئة.

وفي أيار/مايو أطلق لفترة وجيزة مدونة كانت في الواقع مجرد علامة تبويب على موقعه حيث تم جمع بياناته، قبل أن يغلقها بسبب سخرية مراقبين مقتنعين بأنها الشبكة الاجتماعية الموعودة.