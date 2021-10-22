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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: أي انخفاض في أسعار البنزين يتوقف على الإجراءات السعودية

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بقلم:  يورونيوز
محطة وقود في تينيسي
محطة وقود في تينيسي   -   حقوق النشر  Troy Stolt/Chattanooga Times Free Press via AP
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إنه يتوقع انخفاض أسعار البنزين في عام 2022 وإن أي انخفاض جديد في الأسعار يتوقف على عوامل منها الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن جهات مكافحة الاحتكار الأمريكية مددت عملية منح الموافقة لما لا يقل عن خمس عمليات اندماج واستحواذ في قطاع النفط والغاز خلال الشهور الثلاثة الماضية، مع تدقيق إدارة بايدن في الصفقات للتصدي للارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.

وعادت أسعار النفط لترتفع هذا الجمعة حيث زاد سعر مزيج برنت في العقود الآجلة بنسبة 0.3 بالمئة (0.24 دولار أمريكي) ليبلغ 84.85 دولار للبرميل بعدما انخفض سابقاً الخميس 1.21 دولار.

وفي بداية الأسبوع بلغ سعر برنت رقماً قياسياً للمرة الأولى في ثلاثة أعوام بلغ 86.10 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.2 بالمئة ليبلغ سعر البرميل الخام 82.70، بعدما انخفض السعر الأربعاء 0.92 دولار.

وارتفعت أسعار النفط في الأسواق عالمياً للمرة الأولى منذ سنوات وسط مخاوف من نقص في مصادر الطاقة من فحم حجري وغاز، خصوصاً في الصين وأوروبا والهند.

المصادر الإضافية • رويترز