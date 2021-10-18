أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها منذ سنوات

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات الإثنين مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19 .

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتاً أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر-تشرين الأول 2018. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 في المئة إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر-تشرين الأول 2014.

وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل الأسبوع الماضي.

وقال محللون من بنك "آيه.إن.زد" في مذكرة الإثنين إن "من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود"، مضيفين أن "الأخبار التي أفادت بأن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم الشهر المقبل دعمت سوق وقود الطائرات. وتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا".

وأضافوا أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً في الربع الرابع.

زيادة الإنتاج

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الإثنين إن بلاده ستحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج واتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الآثار على الصناعات التي تضررت من الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة.

وقال كيشيدا إنه أصدر تعليماته إلى مجلس وزرائه باتخاذ "الإجراءات الضرورية بمرونة" لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ،مسلطاً الضوء على القلق المتزايد بين صانعي السياسة بشأن الأضرار المحتملة على الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان.

وقال كيشيدا للصحفيين "نحن نراقب عن كثب تأثير تحركات أسعار النفط على الصناعة المحلية ومعيشة الناس."

وأدى تضخم السلع العالمية وضعف الين إلى ارتفاع تكلفة واردات المواد الخام للشركات مما زاد من مشاكل ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي شهد تأثر الصادرات والإنتاج باضطرابات سلسلة التوريد في آسيا.