سعد الجبري يتهم ولي العهد محمد بن سلمان بالتخطيط لقتله.. وسفارة السعودية تردّ

قال مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات السعودية إن "حاكم" المملكة، ولي العهد محمد بن سلمان، خطط لقتله وأخذ ولديه رهائن.

ووجه سعد الجبري هذه الاتهامات (وغيرها) إلى ولي العهد، في مقابلة أجراها مع شبكة "سي بي إس" الأميركية ضمن برنامج "60 مينتس أوفرتايم" (60 دقيقة)، وستنشر في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري (الأحد).

وفرّ الجبري من السعودية في العام 2017 ويعيش حالياً في كندا، وهو يقول إن ولي العهد أرسل "فريق اغتيال" لقتله هناك بعد أيام من قتل الكاتب الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست" سابقاً، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ومنذ أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد في 2017 مُنع اثنان من أولاد الجبري (سارة وعمر) من مغادرة السعودية وهما لا يزالان حالياً في السجن بعد إدانتهما بجرائم مالية.

وكان الجبري رفع شكوى قضائية ضدّ ولي العهد بن سلمان في الولايات المتحدة، بنما أطلقت دعوى قضائية ثانية ضدّه في كندا واتهمته بسرقة مليارات الدولارات من المال السعودي، مع الأمير محمد بن نايف، المسؤول عنه سابقاً.

سفارة السعودية تردّ

ردّت سفارة السعودية في واشنطن في بيان أرسلت نسخة منه إلى شبكة "سي بي إس" وجاء فيه أن "الجبري مسؤول سابق فاقد للمصادقية وله تاريخ طويل في فبركة واختراع القصص من أجل إخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها، وهي جرائم تقدّر بمليارات الدولارات، لتأمين نمط حياة باذخ له وأسرته".

وأضاف البيان "لم ينكر الجبري هذه الجرائم؛ في الواقع أشار إلى أن السرقة كانت مقبولة في ذلك الوقت. ولكنها لم تكن مقبولة ولا قانونية في ذلك الوقت، كما هو الحال اليوم".