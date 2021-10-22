عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

روسيا

مقتل 16 شخصا على الأقل في حريق مصنع استراتيجي لإنتاج البارود في روسيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
مصنع المتفجرات في منطقة ريازان الواقعة على بعد 270 كلم جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو. 22/10/2021
مصنع المتفجرات في منطقة ريازان الواقعة على بعد 270 كلم جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو. 22/10/2021   -   حقوق النشر  Ministry of Emergency Situations press service via AP
حجم النص Aa Aa

قتل 16 شخصا وفقد عدد آخر في حريق مصنع لإنتاج متفجرات للاستخدام المدني في منطقة ريازان في وسط روسيا، كما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن "حريقا اندلع بعد عملية تقنية"، موضحة أن "ستة عشر شخصا قتلوا ونقل واحد إلى المستشفى وما زال مصير تسعة آخرين غير معروف".

ووقع الحادث في مصنع "إلاستيك" لتصنيع المتفجرات الصناعية المعدة للاستخدام المدني، بحسب المصدر نفسه.

وقد أرسل أكثر من 170 مسعفا الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق.

وأضافت الوزارة "ليس هناك ما يشكل تهديدا لسكان" البلدات المجاورة.

ونجم الحريق عن "انتهاك للعمليات التكنولوجية ومعايير السلامة"، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر أمني.

وتعتبر الحكومة الروسية ذلك المصنع "شركة إستراتيجية" وتنتمي، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني، إلى مجموعة "روستيك" الحكومية التي تضم شركات تزود منتجات صناعية ومتقدمة للقطاعين المدني والعسكري.

والانفجارات والحرائق العرضية والقاتلة أمرا شائعا في روسيا بسبب البنية التحتية المتداعية التي تعود بمعظمها إلى الحقبة السوفياتية، أو عدم الامتثال لمعايير السلامة.

في كانون الأول/ديسمبر 2020، لقي 11 شخصا حتفهم في حريق داخل دار لرعاية المسنين في منطقة الأورال.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، قضى 11 شخصا ثم أربعة أشخاص على التوالي في حريقين منفصلين في تومسك وموسكو اندلعا في مسكان مهاجرين.

viber

وأخطر حريق في السنوات الأخيرة اندلع في العام 2018 عندما لقي 64 شخصا حتفهم بعدما دمرت النيران مركزا للتسوق فيما كانت أنظمة الإنذار ومخارج الطوارئ معطلة.

المصادر الإضافية • أ ف ب