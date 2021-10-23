مقتل العداء الإكوادوري كينيونيز إثر إصابته خلال إطلاق للرصاص

كشفت وزارة الرياضة الإكوادورية أن العداء أليكس كينيونيز (32 عاماً) قتل بالرصاص في ميناء غواياكيل في جنوب غرب البلاد.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر "ببالغ الأسى نؤكد اغتيال رياضينا أليكس كينيونيز".

COMUNICADO OFICIAL.



Con profundo dolor confirmamos el asesinato de nuestro deportista Alex Quiñónez. pic.twitter.com/T8bxe8C2Lu — Ministerio del Deporte Ecuador (@DeporteEc) October 23, 2021

وقال مصدر بالشرطة إن العداء المتخصص في سباق 200 متر، وهو سباق فاز فيه بميدالية برونزية في بطولة العالم في الدوحة عام 2019، عثر عليه ميتاً في منتصف الليل تقريباً (بالتوقيت المحلي) الجمعة، مضيفاً أن كينونيس أصيب أثناء إطلاق النار عليه حيث كان مع شخص آخر مات هو الآخر.

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على تويتر "فقدنا رياضياً عظيماً، شخصاً جعلنا نحلم"، واصفة إياه بـ"أفضل عداء في تاريخ بلادنا".

كما أشاد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو بكينونيس على تويتر: "أصدق تعازينا لأحبائه. أتمنى أن يرقد بسلام. أولئك الذين يقتلون الإكوادوريين لن يفلتوا من العقاب. سنرد بقوة".

Sentimos mucho la dolorosa pérdida de Alex Quiñónez, padre, hijo, un gran velocista que marcó el deporte. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Que en paz descanse. Quienes arrebatan la vida de los ecuatorianos no quedarán impunes. Actuaremos con contundencia. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 23, 2021

وخاض كينيونيز نهائي سباق 200 م خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن، وغاب عن النسخة الأخيرة في طوكيو هذا الصيف.