مونديال القوى: البحرينية يافي تهدي العرب ذهبية 3 آلاف م موانع

بقلم: يورونيوز

أحرزت العداءة البحرينية وينفريد موتيلي يافي لقب سباق 3 آلاف م موانع الأحد، لتهدي العرب ثاني الميداليات الذهبية في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

وسجّلت يافي زمناً قدره 8:54.29 دقائق، وهو خامس أسرع توقيت في التاريخ، لتنتزع الذهب على حساب الكينيتين بياتريس شيكبويش (8:58.98 د) حاملة الرقم القياسي العالمي، وفايث شيروتيش (9:00.69 د) اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث توالياً.

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وقالت يافي بعد الفوز "لقد كان سباقاً سريعاً، ولكنني شعرت أنني بخير وأدركت أنني سأمتلك القوة في اللفة الأخيرة. كان الأمر رائعاً، لم يخالجني هذا الشعور من قبل".

وهذه الذهبية الثانية للعرب، بعد لقب المغربي سفيان البقالي في الفئة نفسها لدى الرجال، والرابعة في المجموع بعد برونزيتي المغربية فاطمة الزهراء كردادي في الماراثون، والقطري معتز برشم في الوثب العالي.