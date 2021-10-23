شاهد: التحضيرات الأخيرة لعرض كاتدرائية مدينة ليون الضوئي

تشهد كاتدرائية القديس يوحنا في مدينة ليون الفرنسية اللمسات الأخيرة قبل تقديم عرض فني ضوئي كبير يأمل منظموه بأن يعيد للمكان بريقه الديني والثقافي.

وسيقام العرض بمشاركة أكثر من 100 ممثل واستخدام 50 جهاز عرض فيديو و200 مصدر ضوئي بعد أن استغرق التحضير له ستة أشهر من العمل.

وقال إيتيان بيكيه-غوتيير، مدير مؤسسة سانت إيريني التي تقف وراء إنتاج وفكرة العرض، إنه جاء بناء على رغبة في إعادة مكانة الكاتدرائية إلى ما كانت عليه سابقاً.

وتعيش كاتدرائية القديس يوحنا في ليون في ظلال كاتدرائية نوتر دام دي فورفيير التي صارت الأشهر في المدينة نظراً لموقعها المرتفع المطل على ليون بأكملها.

وأضاف بيكيه-غوتيير بأن العرض يأتي ليكلل جهود الترميم التي شهدتها الكاتدرائية مؤخرا. وقال "استثمرت الدولة الكثير من الأموال في ترميمها خارجيا وداخليا وكان الأمر بالنسبة لنا بمثابة إحياء الكاتدرائية. هذه فرصة لعرضها وعرض كل جمال العمارة القوطية بها لأنها حقا واحدة من جواهر مدينة ليون".

ويقول داميان فونتين، مخرج العرض، إنه يسعى لتقديم تاريخ المسيحيين الأوائل الذين "أسسوا مدينة ليون من خلال كفاهم للمقاومة في القرن الثاني الميلادي".

ويستمر العرض من 22 أكتوبر - تشرين الأول وحتى 11 نوفمبر - تشرين الثاني.