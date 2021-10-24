السعودية تبني فريقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتصنيع المركبات الكهربائية باستثمار المليارات

قال مسؤول رفيع إن وزارة الطاقة السعودية تبني فريقا يتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي باستثمار بضعة مليارات من الريال سعودي. وفي اليوم الثاني من منتدى مبادرة السعودية الخضراء قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة الدولة الأكبر تصديرا للنفط لن تشتري مركبات كهربائية بل ستقوم بتصنيعها، وأضاف أن المملكة تريد أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين.