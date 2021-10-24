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المملكة العربية السعودية

السعودية تبني فريقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتصنيع المركبات الكهربائية باستثمار المليارات

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بقلم:  يورونيوز
زائرة تلوح بيدها من خلف الزجاج لروبوت "نكسي" في متحف العلوم في هونغ كونغ.
زائرة تلوح بيدها من خلف الزجاج لروبوت "نكسي" في متحف العلوم في هونغ كونغ.   -   حقوق النشر  SOPA Images/Miguel Candela / SOPA Images
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قال مسؤول رفيع إن وزارة الطاقة السعودية تبني فريقا يتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي باستثمار بضعة مليارات من الريال سعودي. وفي اليوم الثاني من منتدى مبادرة السعودية الخضراء قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة الدولة الأكبر تصديرا للنفط لن تشتري مركبات كهربائية بل ستقوم بتصنيعها، وأضاف أن المملكة تريد أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين.

المصادر الإضافية • رويترز