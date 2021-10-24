بعد شراء نيوكاسل.. هل تسعى السعودية للاستحواذ على إنتر ميلان الإيطالي مقابل مليار يورو؟

ظهرت تقارير أوروبية تفيد برغبة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستحواذ على نادي إنتر ميلان الإيطالي وذلك بعد أسابيع من إكماله لصفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مقابل 305 مليون جنيه إسترليني (415 مليون دولار أمريكي).

وطبقاً لموقع كالتشيو مركاتو الإيطالي، دخل الصندوق السعودي في مفاوضات مع شركة سونينغ الصينية التي تملك النادي حالياً.

وشهد النادي الإيطالي عدة مشاكل مالية خلال الصيف الماضي مما أجبر الإدارة على بيع نجميه المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والظهير المغربي أشرف حكيمي لكل من تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جرمان تباعاً.

وتسعى الشركة الصينية إلى بيع النادي إثر تغير توجهات الحكومة الصينية التي وضعت بعض المعوقات أمام استثمارات الشركات الصينية في الخارج بسبب رغبتها في التركيز على الاستثمار في الأسواق المحلية.

وقال الموقع الإيطالي إن الصندوق السعودي يسعى للحصول على تأكيدات بموافقة السلطات الإيطالية على تشييد ملعب جديد للنادي قبل إتمام صفقة الاستحواذ عليه.

إلا أن موقع يوروسبورت قال إن الملاك الصينيين يطلبون مبلغ مليار يورو (مليار و165 مليون دولار) لإنهاء عملية البيع وهو المبلغ الذي ما زال يقف حائلاً أمام بيعه.

التقارير ليست الأولى من نوعها، ففي مارس – آذار الماضي، نقلت مجلة فوربس الأمريكية عن جريدة كورييرو ديللو سبورت الإيطالية القول بأن الصندوق السعودي قدم بالفعل عرضاً لشراء حصة 30% من أسهم النادي الإيطالي مقابل حوالي 355 مليون دولار.

وقال الصحفي الإيطالي المتخصص بشؤون الرياضة إن المفاوضات بين الطرفين لا زالت مستمرة.

ولم يعلن الصندوق السعودي حتى الآن عن دخوله في مفاوضات بشأن شراء إنتر ميلان.