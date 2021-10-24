مسؤول إسرائيلي يستبعد إعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين بالقدس

قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي يوم الأحد إن الإدارة الأمريكية قد تصرف النظر عن تنفيذ خطتها لإعادة فتح بعثة دبلوماسية أمريكية للفلسطينيين في القدس بعد أن أبدت إسرائيل اعتراضها على مثل هذه الخطوة.

وكانت قنصلية القدس قد أُدمجت في السفارة الأمريكية عندما نقلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تل أبيب في 2018 إلى المدينة المتنازع عليها في خطوة مثلت تحولا عن السياسة الأمريكية أشادت بها إسرائيل وندد بها الفلسطينيون.

وفي الشهر الماضي أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا خطة واشنطن لإعادة فتح القنصلية في إطار المساعي الرامية لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين. ولم يذكر إطارا زمنيا لذلك.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول لتلفزيون واي نت الإسرائيلي "أعتقد أن لدي أسبابا وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث".

وأضاف "الأمريكيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي. ولنا (معهم) علاقات طيبة للغاية... ولا نؤمن بمفاجأتهم بشيء. ولا أعتقد أنهم سيحاولون مفاجأتنا بشيء".

ولم يتسن الاتصال بالمتحدثين باسم السفارة الأمريكية للتعليق.

وتعتبر إسرائيل القدس كلها عاصمتها الموحدة وتقول إنها لن توافق على إعادة فتح القنصلية. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم في المستقبل.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن إعادة فتح القنصلية قد يضعف موقف رئيس الوزراء نفتالي بينيت ويقوض حكومته الائتلافية الهشة.