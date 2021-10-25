وفاة جيمس مايكل تايلر الممثل في "فرندز" عن 59 عاما

توفي الممثل جيمس مايكل تايلر، الذي أدّى دور مدير المقهى غانثر في المسلسل الشهير "فرندز" الأحد عن 59 عاما، بحسب ما كشفت وسائل إعلام أمريكية.

وتوفي تايلر في منزله في لوس أنجليس بعد صراع مع سرطان البروستات الذي شخّصت إصابته به في 2018، وفق ما كشف وكيل أعماله.

وقال توني بنسون في بيان إلى وسائل إعلام أمريكية إن "العالم عرفه بدور غانثر (الصديق السابع) في مسلسل فرندز، لكن محبّيه عرفوه ممثلا وموسيقيا ومناصرا يذكي الوعي بمرض السرطان وزوجا محبّا".

وشارك تايلر في حوالى 150 حلقة من المسلسل الشهير على امتداد مواسمه العشرة، مؤديا دور مدير مقهى "سنترال برك" حيث عهد الأصدقاء على الاجتماع ومغازلا ريتشل (جينيفر أنيستون).

ومثّل أيضا في مسلسلات أخرى، منها "سكرابز" و"سابرينا ذي تينايدج ويتش" و"مودرن ميوزيك".

ونشرت "وورنر بروذ تي في" تغريدة نعت فيها تايلر جاء فيها أنه "كان ممثلا محبوبا وجزءا أساسيا من عائلة فرندز. وفي بالنا عائلته وأصدقاؤه وزملاؤه ومحبّوه".

وفي حزيران/يونيو، كشف تايلر خلال برنامج "توداي" على "ان بي سي" عن تشخيص إصابته بمرحلة متقدمة من سرطان البروستاتا في أيلول/سبتمبر 2018. وقد بلغ السرطان عظامه. ورُصد المرض خلال فحص روتيني.