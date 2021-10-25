نيجيريا أول دولة في إفريقيا تعتمد التداول بعملة "إي-نيرة" الرقمية

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري بدء التداول بعملة "إي-نيرة" الرقمية الجديدة الإثنين، ويتطلع البلد صاحب أكبر اقتصاد في إفريقيا للاستفادة من الشعبية المتزايدة للعملات الافتراضية.

وقال بخاري في حفل الإطلاق الرسمي "لقد أصبحنا أول دولة في إفريقيا وواحدة من أوائل الدول في العالم التي توفر عملة رقمية لمواطنيها". وأضاف أن العملة الرقمية ستحسن التجارة عبر الحدود والإدماج المالي لمن هم خارج الاقتصاد الرسمي وزيادة التحويلات المالية.

شهدت نيجيريا اهتماما متزايدا بالعملات المشفرة مع بحث الناس عن طرق لتجنب تراجع قيمة عملة نيرة والتصدي لارتفاع تكاليف المعيشة في أكثر دول إفريقيا سكانا.

أطلقت خمس دول عملات رقمية رسمية، في حين توجد 14 دولة أخرى بينها السويد وكوريا الجنوبية في المرحلة التجريبية، وفق مشروع تتبع خاص لمركز "المجلس الأطلسي".