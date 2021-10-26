شاهد: مكسيكو سيتي تستعد لتنظيم استعراض يوم الموتى

تجري الاستعدادات على قدم وساق في مكسيكو سيتي لتنظيم استعراض يوم الموتى، بعد أن تم إلغاؤه العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19. وتعدّ هذه النسحة الرابعة من الحدث المستوحى من فيلم جيمس بوند "سبكتر" لعام 2015.
وتم استئناف العرض هذا العام في وقت قصير جدا أي قبل شهرين فقط، مما يعني أن الحرفيين السبعة والعشرين الذين يعملون في "فولادور" قد عملوا أياما طويلة لإكمال العوامات الثمانية التي ستشارك جنبا إلى جنب مع مئات الأشخاص المميزين. وقبل أسبوع واحد من الحدث، تم الانتهاء من 90 في المائة من العوامات.
في العام 2019، تجاوز عدد الذين حضروا العرض على طول شارع باسيو دي لا ريفورما 3 ملايين شخص، مع معدل نشاط فندقي بنسبة 90 في المائة، خاصة وأنه تزامن مع سباق الفورمولا 1 على حلبة مكسيكو سيتي. وهذا العام، ستقام عروض يوم الموتى لمدة أسبوع ومن المتوقع أن يحضر ما لا يقل عن مليوني شخص من السكان المحليين والسياح لمشاهدة العرض. وسينطلق الحدث في عيد الهالوين في الـ 31 أكتوبر-تشرين الأول.
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