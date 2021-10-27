باكستان: مقتل 3 شرطيين خلال تظاهرة لإسلاميين مناهضين لفرنسا

قتل ثلاثة شرطيين عندما أطلق أنصار حزب إسلامي محظور النار خلال تظاهرة لإسلاميين مناهضين لفرنسا في باكستان الاربعاء، حسبما أعلن وزير الداخلية.

وقال الوزير شيخ رشيد أحمد في مؤتمر صحافي "أطلقوا النار على الشرطة من رشاشات كلاشنيكوف ... استشهد ثلاثة شرطيين".

وسبق إعلان الوزير أحمد، تصريحات صادرت عن متحدث باسم شرطة البنجاب قال فيها إن العديد من أفراد الشرطة الباكستانية قتلوا وأُصيب زهاء 25 شخصا آخرين بالرصاص خلال مسيرة لحركة لبيك باكستان المتشددة.

وأضاف المتحدث "استخدام نشطاء حركة لبيك باكستان رشاشات وكلاشنيكوف إيه كي 47 ومسدسات لاستهداف مسؤولي الشرطة مما أدى لاستشهاد العديد منهم".