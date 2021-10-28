شاهد | "هالك" الروسي يسحب عربة إطفاء وزنها 53 طناً

استخدم "هالك الروسي" كل قوته لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد وسحب عربة إطفاء تزن 53.6 طناً باستخدام حبل فقط . تمكن سيرغي أغادزانيان، من تحقيق ذلك خلال 33 ثانية فقط وعلى مسافة أربعة أمتار و 80 سم.
استخدم "هالك الروسي" كل قوته لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد وسحب عربة إطفاء تزن 53.6 طناً باستخدام حبل فقط . تمكن سيرغي أغادزانيان، من تحقيق ذلك خلال 33 ثانية فقط وعلى مسافة أربعة أمتار و 80 سم.
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