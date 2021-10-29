الفاتيكان يلغي فجأة بثا مباشرا للقاء البابا فرانسيس مع الرئيس جو بايدن

ألغى الفاتيكان، الخميس بشكل مفاجئ البث المباشر للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع البابا فرانسيس، ما أثار شكاوى من الصحفيين وخصوصا المعتمدين من البيت الأبيض بخصوص حرية الصحافة وطلبوا توضيحا لما جرى.

وشمل البث المباشر مشاهد لوصول موكب الرئيس إلى فناء الفاتيكان فقط. وقال ماتيو بروني، المتحدث باسم الفاتيكان إن هذا إجراء عادي تم وضعه خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19 ويشمل جميع رؤساء الدول أو ممثلي الحكومات الزائرين.

وأكد بروني أن الفاتيكان سيقدم مقاطع مصورة للحدث لوسائل الصحافة المعنية.

ويأتي منع البث المباشر بعد أن قام الفاتيكان بمنع الطواقم الصحفية بما فيها المصورون والمراسلون من تغطية الفعاليات البابوية داخل الفاتيكان منذ أوائل عام 2020. إذ يُسمح بالدخول فقط لمصور البابا الرسمي وصحفيي الفيديو العاملين لدى الفاتيكان.

هذا وقد قدم اتحاد مراسلي الفاتيكان على إلغاء البث كما واشتكت العديد من وسائل الإعلام ، بما في ذلك وكالة أسوشيتيد برس، احتجاجا رسميًا على قطع البث المباشر لبايدن يوم الخميس وطلبوا توضيحًا رسميا مع الإعراب عن أسفهم لعدم وجود ممثلين عن الصحافة المستقلة لتغطية الزيارة.