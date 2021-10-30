أزمة بيروت والخليج | ميقاتي يطلب من قرداحي "القرار المناسب" والحريري يحمل حزب الله المسؤولية

أفاد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني أن نجيب ميقاتي اتصل بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه "تقدير المصلحة الوطنية، واتخاذ القرار المناسب" لإصلاح العلاقات بين لبنان والدول العربية، في أعقاب قرار المملكة العربية السعودية والبحرين طرد السفير اللبناني واستدعاء سفيرها من بيروت رداً على تصريحات قرداحي بشأن حرب اليمن.

من جهته أشار رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى أن حزب الله المدعوم من إيران يتحمل مسؤولية الشقاق الدبلوماسي بين لبنان ودول خليجية من بينها السعودية.

وقال الحريري في سلسلة من التغريدات إن "المسؤولية أولاً وأخيراً تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي"، ثم أضاف "تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية، ارفعوا يد إيران عن لبنان، واوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الاصابع وتهديد اللبنانيين".

يأتي ذلك بعد أن أمرت السعودية سفير لبنان لديها بمغادرة البلاد وفرضت حظراً على الواردات من ذلك البلد إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني انتقد فيها الحرب على اليمن ودور التحالف العسكري، الذي تقودة المملكة العربية السعودية. وعلى ما يبدو فقد أدلى قرداحي بتصريحاته قبل توليه الوزارة. وفي سياق متصل، طلبت البحرين من السفير اللبناني مغادرة المملكة خلال 48 ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، عبرت جامعة الدول العربية عن قلقها من "التدهور السريع" الذي تشهده العلاقات اللبنانية-الخليجية، وناشد أمينها العام، أحمد أبو الغيط المسؤولين في دول الخليج "بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار".