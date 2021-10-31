بايدن في قمة الـ20 يتحدث عن "حقبة جديدة" من التعاون بين واشنطن وبروكسل

صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن من روما الأحد أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأوروبية من الفولاذ والألومنيوم تفتتح "حقبة جديدة" في العلاقات عبر الأطلسي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك على هامش قمة مجموعة العشرين، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من جهتها بهذه "الخطوة المهمة" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال بايدن إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان حقبة جديدة من التعاون العابر للأطلسي".

وأكد أن الإعلان المتعلق بالصلب والألمنيوم يمثل "دليلاً على قوة شراكتنا، وما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله من خلال العمل مع أصدقائها".

خلال التصريح المقتضب للصحافيين، رحبت فون دير لايين من جانبها بـ "خطوة مهمة" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "لقد أعدنا الثقة والتواصل"، بعد أن أساء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب معاملة الأوروبيين.

واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إنهاء نزاع تجاري حول الصلب والألومنيوم. كما يسعى الطرفان إلى التفاوض على اتفاقية رئيسية في هذا القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار التغير المناخي ومنافسة الصلب الصيني منخفض التكلفة.