شاهد: بركان جزيرة لا بالما الإسبانية يستقطب السيّاح في عطلة عيد كل القديسين

من المتوقّع أن يتوجّه الآلاف من السيّاح في عطلة عيد كل القديسين إلى جزيرة لا بالما الإسبانية لمشاهدة بركان "كومبر فيجا" الذي ما برح يقذف حممه وينفث رماده منذ نحو أربعين يوماً دمّر خلالها أكثر من ألفي منزل ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، كما دفع الآلاف من السكّان إلى النزوح عن ديارهم.

وفرضت خطة الطوارئ الخاصة بالبراكين في بيفولكا قيوداً على الحركة المرورية فوق الطرق القريبة من البركان لكي يتسنى لفرق الإنقاذ والطوارئ والأمن من القيام بمهامهم على أكمل وجه أثناء توافد السيّاح.