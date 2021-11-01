إصابة مدرب نادي هوراسان دي لاس هيراس الأرجنتيني خلال تبادل إطلاق النار بين المشجعين

أسفر حادث إطلاق أعيرة نارية بين مشجعي فريقين في دوري الدرجة الثالثة بالأرجنتين وأدى الحادث إلى إصابة مدرب الفريق الزائر بطلق ناري.

اندلعت أعمال العنف بين مشجعي فريقي هوراسان دي لاس هيراس و ضيفه فيرو كاريل أوستي، وتبادل المشجعون اطلاق النار مما أدى لاصابة مدرب الفريق الزائر، ماوريسيو روميرو، في ابطه الأيسر.

وأعلن الفريق لاحقا أن المدرب تعدى مرحلة الخطر.

وتحدث المعلقون أثناء المباراة عن حالة التوتر المرتفعة خارج أرض الملعب وذلك بعد سماعهم اطلاق الأعيرة النارية التي أدت إلى توقف المباراة، وفر اللاعبون بعدها خارج أرض الملعب.

توقفت المباراة في الـ 79 عندما كانت النتيجة تفوق صاحب الأرض هوراسان دي لاس هيراس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق فيرو كاريل اوستي.