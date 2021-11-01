عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إيطاليا

زعماء قمة العشرين يلقون عملات معدنية في نافورة تريفي وبايدن يمتنع

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
قادة مجموعة العشرين يلقون عملات معدنية داخل نافورة تريفي خلال قمة مجموعة العشرين في روما، الأحد 31 أكتوبر 2021.
قادة مجموعة العشرين يلقون عملات معدنية داخل نافورة تريفي خلال قمة مجموعة العشرين في روما، الأحد 31 أكتوبر 2021.   -   حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

ألقى زعماء مجموعة العشرين عملات معدنية في نافورة تريفي في روما الأحد، طلبا للسعادة وتحقيق الأماني، في تقليد لزوار العاصمة الإيطالية يعود لمئات السنين.

وتقول الأسطورة أنك لو ألقيت قطعة عملة معدنية باليد اليمنى من فوق الكتف الأيسر في النافورة فإنك ستعود إلى روما. لكن معظم الزعماء، الذين شاركوا في صورة جماعية على هامش قمة مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية، ألقوا العملة المعدنية من فوق الكتف الأيمن.

ووقف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الذي يعيش في روما، ساكنا بينما لم يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحدث.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر "يقول التقليد إن إلقاء عملة معدنية في نافورة تريفي يضمن عودة الشخص إلى روما. لكن ما يدور في ذهني هو حاجة العالم للعودة إلى ما كان عليه قبل كوفيد-19".

viber

ويلقي السياح نحو مليون يورو (1.16 دولار) من العملات المعدنية سنويا في هذه النافورة. وتخصص كلها لمشاريع خيرية تساعد الفقراء في المدينة.

المصادر الإضافية • رويترز