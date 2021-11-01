توتنهام يقيل مدربه البرتغالي سانتو

أقال نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الإثنين مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق باشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

وكان سانتو قد استلم منصبه هذا الموسم وبدأه بشكل جيد بالفوز في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري المحلي بينها الافتتاحية ضد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه مُني بعد ذلك بخمس هزائم في آخر سبع مباريات، آخرها ضد مانشستر يونايتد على أرضه صفر-3 السبت.

وقال المدير الرياضي في النادي اللندني الشمالي فابيو باراتيتشي في بيان على الموقع الرسمي للنادي "أدرك جيداً كم أن نونو وجهازه الفني كانوا يريدون تحقيق النجاح وأنا آسف لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار". وأضاف البيان أن المزيد من المعلومات بشأن المدرب الجديد ستأتي في وقت لاحق.

وكان سانتو قد أشرف على تدريب ولفرهامبتون وصعد به إلى مصاف أندية النخبة عام 2018 وحقق المركز السابع في أوّل موسمين له في الدرجة الممتازة، قبل أن يتراجع الى المركز الثالث عشر في الموسم الماضي.

ودأب توتنهام على التواجد ضمن المراكز الأربعة الاولى باشراف مدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (مع باريس سان جرمان الفرنسي حالياً) وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، لكنه لم يفز بأي لقب منذ عام 2008.

ومن أبرز الأسماء المرشحة لخلافة سانتو، الإيطالي أنطونيو كونتي.