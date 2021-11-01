شاهد: تدريبات عسكرة لعناصر سورية مناهضة للأسد في عفرين

أجرى الجيش التركي أمس الإثنين مناورات عسكري لتدريب عناصر سورية في في ريف عفرين بمحافظة حلب بالمنطقة الخاضعة لسيطرة المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال المقدم حسين الأحمد أبو علي، قائد قوات المشاة في الجبهة السورية للتحرير المشكلة حديثا في ريف حماه إن التدريبات تأتي في إطار تجهيز قواته لبدء عملية عسكرية جديدة.

وأضاف: "لقد أتممنا الاستعدادات العسكرية والنفسية ل مقاتلينا و التحضيرات اللوجستية من أجل بدأ العملية العسكرية بالتعاون مع الأخوة في الدولة التركية لتحرير المناطق المتاخمة للأراضي المحررة الممتدة من الباسوطة غربا وحتى القامشلي شرقا والعملية قريبة جدا وان شاء الله تعالى تم اتخاذ القرار بالعمل و العمل خلال فترة قريبة جدا".

وقال المقاتل محمد صطوف، وهو نازح من ريف حماه من بلدة اللطامنة و مقاتل بصفوف المعارضة منذ سبعة أعوام إنه يتدرب على أيدي القوات التركية منذ عام كامل.

وأضاف: "بإذن الله تعالى سوف نتقدم إلى مناطق كوباني لتحريرها من إرهابي إل بي كي كي (حزب العامل الكردستاني) و بإذن الله لن نتوقف عند كوباني سوف نكمل إلى ما بعد كوباني باذن الله حتى نقضي على إرهابي البي كي كي و النظام".

وتسعى أنقرة - بمساعدة المقاتلين السوريين - على القضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني المناهض لسياساتها.