شاهد: احتفالات عيد تذكار الموتى في المكسيك

تشهد المكسيك احتفالات حاشدة لمناسبة عيد الموتى، تجسيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بعد غياب المراسم العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 التي تسببت بوفيات قياسية.

ويأخذ عيد الموتى أهمية خاصة في أتيزابان، فهذه المدينة الصغيرة بضاحية مكسيكو تُعدّ أكثر مدن البلاد تضررا جراء كوفيد -19 الذي أودى بحاة 303 من سكانها البالغ عددهم 12894 نسمة، بحسب جامعة المكسيك المستقلة .

هذه الهدايا تكرم أرواح الموتى الذين يعودون لزيارة الأحياء ليلة الأول إلى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب المعتقد الشائع في البلاد.