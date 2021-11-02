شاهد: احتفالات عيد تذكار الموتى في المكسيك

تشهد المكسيك احتفالات حاشدة لمناسبة عيد الموتى، تجسيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بعد غياب المراسم العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 التي تسببت بوفيات قياسية.
ويأخذ عيد الموتى أهمية خاصة في أتيزابان، فهذه المدينة الصغيرة بضاحية مكسيكو تُعدّ أكثر مدن البلاد تضررا جراء كوفيد -19 الذي أودى بحاة 303 من سكانها البالغ عددهم 12894 نسمة، بحسب جامعة المكسيك المستقلة .
هذه الهدايا تكرم أرواح الموتى الذين يعودون لزيارة الأحياء ليلة الأول إلى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب المعتقد الشائع في البلاد.
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