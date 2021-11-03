شاهد: في "يوم الموتى".. مواكب في البرازيل لنساء خطف "كوفيد-19" أزواجهن

عشرات النساء اللائي فقدن أزواجهنّ جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19"، تجمعن في "ريو جي جانيرو" و"ساو باولو"، وغيرهما من المدن البرازيلية بمناسبة "يوم الموتى"، الثلاثاء، لإحياء ذكرى أحبائهم الذين فتكت بهم الجائحة التي اجتاحت العالم بدءاً من أوائل العام الماضي.

موكبُ الأرامل والمعزّين جاء متزامناً مع نشر تقرير أعدته لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ حول السياسة التي انتهجها الرئيس جايير بولسونارو في التعامل مع الوباء، والتي وصفها التقرير بأنها "متهورة" و"غير مسؤولة"، إذ قضى أكثر من 600 ألف مواطن ممن بين أكثر من 22 مليون إصابة بالفيروس في بلاد يبلغ عدد سكّانها 213 مليون شخص.